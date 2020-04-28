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Кличко назвал предварительную дату ослабления карантина в Киеве

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 12:52
Кличко назвал предварительную дату ослабления карантина в Киеве
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Карантин в Киеве начнут смягчать с 12 мая

Ослабление карантина в Киеве, по предварительным прогнозам, планируется на 12 мая. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, мэр назвал главное условие начала поэтапного ослабления карантина в Киеве.

"Первый этап ослабления мы начнем, если на 12 мая не будет резкого роста количества заболевших. Поэтому следующие две недели будут для нас всех решающими", - заявил Кличко и призвал жителей столицы соблюдать карантинные ограничения.

Напомним, ранее КГГА представила поэтапный план ослабления карантина в столице. На первом этапе откроют непродовольственные магазины площадью до 30 квадратных метров с ограничениями по покупателям и с требованием санитарной обработки помещений. Также откроются парикмахерские и салоны красоты, а кафе и рестораны смогут работать на вынос.

Также откроются парки для прогулок, общественный транспорт будет работать с ограничениями. При этом торговые центры, школы и детские сады, а также спортивные площадки будут закрытыми.

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