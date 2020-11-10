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В Карабахе разместят лишь миротворцев из России

Автор: Игорь Литвиненко

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе включает размещение в регионе миротворцев лишь из Российской Федерации. Речи о турецких миротворцах в тексте соглашения нет.

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Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передают "Риа Новости".

По ее словам, в скором времени будет опубликован тест соглашения о прекращении огня в Карабахе. В нем говорится лишь о размещении миротворцев из РФ.

"Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации. Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений, хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцах в зоне, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", - заявила Захарова.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник премьер Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали соглашение о перемирии в Карабахе.

Позже Алиев заявил, что в состав миротворческой миссии войдет российский и турецкий контингент.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно было подписано этой ночью. Он заявил, что Турция и Азербайджан остаются "одной нацией".

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