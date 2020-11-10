Турция поздравила Азербайджан с "победой" в Карабахе

Фото: Мевлют Чавушоглу (wikimedia.by Preiss :MSC.)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно было подписано этой ночью.

Об этом Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

"Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим счастливым достижением. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями", - заявил Чавушоглу.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Карабахе и назвал это решение "лучшим в сложившейся ситуации".

После этого, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

Также Алиев заявил, что в состав миротворческой миссии войдет российский и турецкий контингент.

Россия уже отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент. Это почти 2 тысячи военных.