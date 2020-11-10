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Перемирие в Карабахе: Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции

Вторник 10 ноября 2020 01:41
Перемирие в Карабахе: Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Инна Собора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в состав миротворческой миссии войдет российский и турецкий контингент. В то же время, количество турецких военных пока не объявлено.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Алиев заявил, что соглашение отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении. Также он назвал достигнутые договоренности "победой в карабахской войне".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе будут введены российские миротворцы.

Ожидается, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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Новости Украины Политика Нагорный Карабахперемириемиротворцы

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