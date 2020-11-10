У Карабасі розмістять лише миротворців з Росії

Угода про припинення вогню в Нагірному Карабасі включає розміщення в регіоні миротворців лише з Російської Федерації. Речі про турецьких миротворців в тексті угоди немає.

Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передають "Риа Новости".

За її словами, незабаром буде опублікований тест угоди про припинення вогню в Карабасі. У ньому йдеться лише про розміщення миротворців з РФ.

"Мова йде про миротворчі сили Російської Федерації. Коли буде опублікований текст заяви, ні у кого не залишиться ніяких сумнівів, хотіла б ще раз звернути увагу на слова президента Російської Федерації, йдеться про російських миротворців в зоні, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі", - заявила Захарова.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали угоду про перемир'я в Карабасі.

Пізніше Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу привітав Азербайджан з підписанням угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Вона була підписана цієї ночі. Він заявив, що Туреччина і Азербайджан залишаються "однією нацією".