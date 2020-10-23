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В Карабахе продолжаются бои на всей линии фронта

Нагорный Карабах, Пятница 23 октября 2020 09:08
В Карабахе продолжаются бои на всей линии фронта
Фото: конфликт в Карабахе (nkrmil am)
Автор: Игорь Литвиненко

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе всю ночь продолжались боевые действия. Бои продолжались на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате операций, проведенных азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по подразделениям армянских вооруженных сил, а также разрушены несколько опорных пунктов и захвачены важные территории и высоты.

"В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

При этом в Карабахе заявили, что азербайджанские военные нанесли удары из РСЗО "Смерч" по селам Мартунинского района.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска установили полный контроль над границей с Ираном.

Также сообщалось, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Напомним, сегодня в США пройдут переговоры об урегулировании конфликта в Карабахе между представителями Азербайджана и Армении. В ООН поприветствовали новые переговоры.

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Новости Украины Происшествия АрменияАзербайджанНагорный Карабах

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