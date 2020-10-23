В Карабахе продолжаются бои на всей линии фронта

Фото: конфликт в Карабахе (nkrmil am)

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе всю ночь продолжались боевые действия. Бои продолжались на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате операций, проведенных азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по подразделениям армянских вооруженных сил, а также разрушены несколько опорных пунктов и захвачены важные территории и высоты.

"В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

При этом в Карабахе заявили, что азербайджанские военные нанесли удары из РСЗО "Смерч" по селам Мартунинского района.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска установили полный контроль над границей с Ираном.

Также сообщалось, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Напомним, сегодня в США пройдут переговоры об урегулировании конфликта в Карабахе между представителями Азербайджана и Армении. В ООН поприветствовали новые переговоры.