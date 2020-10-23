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В Карабасі тривають бої на всій лінії фронту

Нагірний Карабах, П'ятниця 23 жовтня 2020 09:08
В Карабасі тривають бої на всій лінії фронту
Фото: конфлікт у Карабаху (nkrmil am)
Автор: Игорь Литвиненко

У зоні конфлікту в Нагірному Карабасі всю ніч тривали бойові дії. Бої тривали на Агдеринском, Фізулі-Гадрут-Джебраильском і Губадлинском напрямках.

Про це повідомили в Міноборони Азербайджану.

У відомстві зазначили, що в результаті операцій, проведених азербайджанської армією, були нанесені серйозні удари по підрозділам вірменських збройних сил, а також зруйновані кілька опорних пунктів і захопили важливі території і висоти.

"В даний час бої тривають на всій протяжності фронту", - повідомили в Міноборони Азербайджану.

При цьому в Карабасі заявили, що азербайджанські військові завдали ударів з РСЗВ "Смерч" по селах Мартунинского району.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські війська встановили повний контроль над кордоном з Іраном.

Також повідомлялося, що уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Нагадаємо, сьогодні у США пройдуть переговори про врегулювання конфлікту в Карабаху між представниками Азербайджану і Вірменії. В ООН привітали нові переговори.

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