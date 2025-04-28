"Капітуляція не варіант": у Німеччині різко розкритикували пропозицію Трампа щодо України

На його думку, Україні все ж доведеться поступитися якоюсь територією заради припинення вогню. Однак в жодному разі не в таких обсягах, які зазначені у пропозиції американського президента.

Пісторіус вважає, що на такі результати Україна могла вийти б самостійно ще майже рік тому - просто підписавши капітуляцію.

"Україна могла б досягти цього самостійно, майже рік тому шляхом капітуляції", - сказав він.

Щобільше, очільник оборонного відомства Німеччини запевнив Україну в подальшій німецькій військовій допомозі, навіть якщо підтримка США буде припинена.