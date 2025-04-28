"Капитуляция не вариант": в Германии резко раскритиковали предложение Трампа по Украине

Украина не должна соглашаться на недавнее предложение президента США Дональда Трампа относительно уступок территорией в обмен на прекращение огня с Россией.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.
По его мнению, Украине все же придется уступить какую-то территорию ради прекращения огня. Однако ни в коем случае не в таких объемах, которые указаны в предложении американского президента.
Писториус считает, что на такие результаты Украина могла выйти бы самостоятельно еще почти год назад - просто подписав капитуляцию.
"Украина могла бы достичь этого самостоятельно, почти год назад путем капитуляции", - сказал он.
Более того, глава оборонного ведомства Германии заверил Украину в дальнейшей немецкой военной помощи, даже если поддержка США будет прекращена.
В последние дни несколько западных медиа сообщили, что США якобы предложили Украине мирный план из семи пунктов.
Согласно этому предложению, Украина должна была бы признать Крым и временно оккупированные территории российскими, а также отказаться от вступления в НАТО. Взамен США сняли бы санкции с России, а Москва прекратила бы боевые действия, обстрелы, и война фактически была бы "заморожена".
В ответ Украина вместе с европейскими партнерами представила свой альтернативный план завершения войны.
26 апреля президент Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели короткую встречу в Ватикане во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
В тот же день Трамп опубликовал пост в соцсетях, в котором заявил, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны в Украине, затягивает время, и против России следует ввести банковские или "вторичные" санкции.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что вскоре станет понятно готовы ли США продолжать переговоры о прекращении войны в Украине, или выйдут из переговорного процесса.
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