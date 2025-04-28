"Капитуляция не вариант": в Германии резко раскритиковали предложение Трампа по Украине

По его мнению, Украине все же придется уступить какую-то территорию ради прекращения огня. Однако ни в коем случае не в таких объемах, которые указаны в предложении американского президента.

Писториус считает, что на такие результаты Украина могла выйти бы самостоятельно еще почти год назад - просто подписав капитуляцию.

"Украина могла бы достичь этого самостоятельно, почти год назад путем капитуляции", - сказал он.

Более того, глава оборонного ведомства Германии заверил Украину в дальнейшей немецкой военной помощи, даже если поддержка США будет прекращена.