У Капітолій США увірвалися протестувальники проти підтримки Ізраїлю, поліція почала затримання

За даними видання, організатори протестів пов'язані із групою "Єврейський голос за мир". Вони стверджують, що щонайменше 10 тисяч людей перебувають біля Капітолію, а 500 людей прорвалися усередину будівлі, щоб призвати до припинення вогню.

Поліція Капітолію США намагається мирно розігнати демонстрацію. Повідомляється, що вже заарештувала кількох людей. Затриманих протестувальників доставляють до зони тимчасового тримання у комплексі Капітолію. Поліція Капітолію повідомляє, що серед цих арештів троє висунули звинувачення в нападі на поліцейського під час розгляду справи.

Capitol Police are making multiple arrests in the Cannon Rotunda area where protesters have taken it over. pic.twitter.com/tAeKGJgKAw