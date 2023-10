В Капитолий США ворвались протестующие против поддержки Израиля, полиция начала задержания

По данным издания, организаторы протестов связаны с группой "Еврейский голос за мир". Они утверждают, что по меньшей мере 10 тысяч человек находятся возле Капитолия, а 500 человек прорвались внутрь здания, чтобы призвать к прекращению огня.

Полиция Капитолия США пытается мирно разогнать демонстрацию. Сообщается, что уже арестовала несколько человек. Задержанных протестующих доставляют в зону временного содержания в комплексе Капитолия. Полиция Капитолия сообщает, что среди этих арестов троим были предъявлены обвинения в нападении на полицейского во время рассмотрения дела.

Capitol Police are making multiple arrests in the Cannon Rotunda area where protesters have taken it over. pic.twitter.com/tAeKGJgKAw