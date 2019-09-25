Капитану танкера, который перевозил топливо в Крым, сообщили о подозрении

Фото: танкер MRIYA (dpsu.gov.ua)

Танкер доставлял топливо российским военным

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении капитану танкера MRIYA, который доставлял топливо российским военным в оккупированный Севастополь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, прокуратура в ходе досудебного расследования получила достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану танкера MRIYA по факту незаконного захода в закрытый порт "Севастополь". Танкер доставлял топливо на главную базу Черноморского флота Российской Федерации.

Отмечается, что капитан подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, а именно - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее.

Напомним, в конце августа пограничники вместе с сотрудниками СБУ доставили в Херсон арестованный танкер MRIYA после отказа капитана судна выполнять решение суда. В настоящее время судно MRIYA находится в Херсонском морском порту под охраной.

Также РБК-Украина писало, что 10 августа 2019 года, в ходе досудебного расследования прокуратура АР Крым совместно с СБУ провела обыск на судне MRIYA. Основанием для обысков стало то, что данное судно в июне 2015 года незаконно осуществляло запад до закрытого порта "Севастополь" для поставки топлива военным Черноморского флота РФ.