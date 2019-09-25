Капітану танкера, який перевозив паливо у Крим, повідомили про підозру

Фото: танкер MRIYA (dpsu.gov.ua)

Танкер доставляв паливо російським військовим

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру капітану танкера MRIYA, який доставляв паливо російським військовим в окупований Севастополь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як повідомляється, прокуратура в ході досудового розслідування здобула достатньо доказів для повідомлення про підозру капітану танкера MRIYA за фактом незаконного заходження до закритого порту "Севастополь". Танкер доставляв паливо на головну базу Чорноморського флоту Російської Федерації.

Зазначається, що капітан підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, а саме - порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Нагадаємо, вкінці серпня прикордонники разом з співробітниками СБУ доставили до Херсону заарештований танкер MRIYA після відмови капітана судна виконувати рішення суду. На даний час судно MRIYA знаходиться в Херсонському морському порту під охороною.

Також РБК-Україна писало, що 10 серпня 2019 року, у ході досудового розслідування прокуратура АР Крим спільно з СБУ провела обшук на судні MRIYA. Підставою для обшуків стало те, що дане судно в червні 2015 року незаконно здійснювало захід до закритого порту "Севастополь" для постачання палива військовим Чорноморського флоту РФ.