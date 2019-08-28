В Херсон доставили танкер, перевозивший топливо российским военным в Крыму

Фото: танкер "Мечта" (dpsu.gov.ua)

Танкер транспортировали четыре суток

Пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины доставили к месту хранения в Херсон арестованный танкер "Мрия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранителям пришлось четверо суток доставлять судно из акватории Черного моря в порту Херсона.

В настоящее время судно "Мрия" находится в Херсонском морском порту под охраной.

"Стоит отметить, что представители судовладельца пытаются дискредитировать законные действия правоохранителей разными путями, в том числе через средства массовой информации", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что 10 августа 2019 года, в ходе досудебного расследования прокуратура АР Крым совместно с СБУ проведела обыск на судне "Мрия". Основанием для обысков стало то, что данное судно в июне 2015 года незаконно осуществляло запад до закрытого порта "Севастополь" для поставки горюче-смазочных материалов для подразделений Черноморского флота РФ.

РБК-Украина писало, что 19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и арестовал судно судно "Мрия".

Позже стало известно, что сотрудники Государственной пограничной службы задержали танкер "Мрия" (флаг Украины) в нейтральных водах.