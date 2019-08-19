Суд арестовал судно, доставлявшее топливо российским военным в Крыму

Фото: Вилга (fleetphoto ru)

Апелляционная жалоба удовлетворена

Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и арестовал судно судно "Мрия", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба АР Крым.

Как отмечается в сообщении, суд удовлетворил ходатайства следователя и отменил предыдущее решение Херсонского городского суда об отказе арестовать судно.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Херсонский городской суд 13 августа отказался удовлетворить ходатайство Службы безопасности Украины и прокуратуры АР Крым об аресте судна "Мрия", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации.

Как сообщало РБК-Украина, 30 июля Приморский районный суд города Одессы арестовал российский танкер NEYMA (Nika Spirit), который был задержан Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой. По данным СБУ, именно он участвовал в блокировании украинских кораблей, в результате чего были задержаны 24 моряка.