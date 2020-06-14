Капитан "Динамо" получил серьезную травму в матче с "Зарей"

Фото: Сергей Сидорчук (Instagram)

Против Сидорчука грубо сыграл хорват Ловро Цвек

Капитан "Динамо" (Киев) Сергей Сидорчук получил серьезную травму в матче с "Зарей". У него рваная рана на ноге.

Об этом сообщает Football Hub.

По информации, предоставленной главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко, перелома нет, но надо будет накладывать швы.

Сидорчук получил травмуя в концовке матча с "Зарей". Против него грубо сыграл Ловре Цвек. За это нарушение хорват был удален с поля.

Отметим, в нынешнем сезоне Сидорчук сыграл в составе "Динамо" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, "Динамо" одержало победу 3:1 над "Зарей" и вышло на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Автор: РБК-Украина