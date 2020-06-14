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Капітан "Динамо" отримав серйозну травму у матчі із "Зорею"

Новини » Спорт     14.06.2020 - 01:16
Капітан "Динамо" отримав серйозну травму у матчі із "Зорею"
Фото: Сергій Сидорчук (Instagram)

Проти Сидорчука грубо зіграв хорват Ловро Цвек

Капітан "Динамо" (Київ) Сергій Сидорчук отримав серйозну травму у матчі із "Зорею". У нього рвана рана на нозі.

Про це повідомляє Football Hub.

За інформацією, наданою головним тренером Динамо Олексієм Михайличенком, перелому немає, але треба буде накладати шви.

Сидорчук отримав травму наприкінці матчу з "Зорею". Проти нього грубо зіграв Ловро Цвек. За це порушення хорват був вилучений з поля.

Зазначимо, у нинішньому сезоні Сидорчук зіграв у складі "Динамо" 29 матчів, забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, "Динамо" здобуло перемогу 3:1 над "Зорею" і вийшло на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

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Автор: РБК-Україна

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