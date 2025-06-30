Манікюр на мільйон: ці дизайни у липні притягнуть і гроші, і любов

Багато хто вірить в силу кольорів, які можуть "притягти" успіх, щастя, багатство і навіть кохання. І якщо ви шукаєте грошовий манікюр та ідеї стильних дизайнів, ці варіанти точно для вас.

Золотий блиск - манікюр, який відкриває грошовий потік

Золотий манікюр і всі його металеві варіації це справжній must-have для тих, хто хоче отримати багато грошей. Це можуть бути глітерні покриття, дзеркальний ефект або золоті акценти на нюдовій базі. Цей колір символізує силу, щедрість, вплив і багатство.

Грошовий манікюр на літо (скріншот)

Рожевий - магніт для кохання

Ніжно-рожевий, пудровий, персиковий і навіть "рожеве золото" вважаються кольорами сердечної чакри. Такий манікюр допомагає розтопити лід у стосунках, знайти взаєморозуміння і привернути нові романтичні знайомства. Він особливо підходить для жінок, які хочуть відкрити себе новому етапу в особистому житті, вийти з періоду розчарувань або посилити жіночий магнетизм.

Манікюр для кохання (скріншот)

Смарагдовий - для внутрішньої сили й стабільності

Зелений колір у липні несе енергію оновлення, природи та мудрості. Він символізує не лише гроші, а й збереження, розумний підхід до витрат, довгострокову удачу. Особливо рекомендується жінкам, які хочуть навести лад у фінансах, підвищити продуктивність, вийти з емоційного виснаження або ухвалити важливе рішення.

Які кольори принесуть щастя (скріншот)

Чорний з блиском - для контролю над ситуацією

Хоч чорний не завжди асоціюється з позитивом, у липні він працює як колір сили, рішучості й особистої влади. Якщо додати до нього золоті чи срібні елементи, це може підсилити енергію захисту та стабільності. Такий манікюр ідеально пасуватиме жінкам, які хочуть вийти з тіні, заявити про себе або почати щось нове на власних умовах.

Манікюр на удачу (скріншот)

Білий і молочний - код чистої енергії та удачі

Молочний, айворі, кремовий, перлинний - ці відтінки стали головними кольорами літа 2025. Вони не лише освіжають образ, а й очищають простір навколо вас. У езотериці білий вважають символом нових починань, чистих намірів і захисту від негативу. Манікюр у світлих тонах підходить тим, хто хоче позбутися минулого, зцілити душевні рани та притягнути нові можливості і в коханні, і в кар’єрі.

Щасливий манікюр на липень (скріншот)