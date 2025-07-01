Шляпа "морячка" и сумка-авоська: бывшая Остапчука показала стильный лук с нотками Парижа
Кристина Горняк, бывшая супруга Владимира Остапчука, поделилась новым летним образом, который точно привлечет внимание модниц. В белом total look с жакетом и шортами, трендовыми слингбэками и шляпой "морячка" она выглядела как настоящая парижанка.
РБК-Украина со ссылкой на Instagram рассказывает, какие тренды собрала в своем образе нотариус и блогерша.
Какой лук выбрала Кристина Горняк
Костюм с шортами
Для прогулки по Киеву бывшая Остапчука выбрала костюм молочного оттенка, который состоит из укороченного жакета и шортов.
Пиджак имеет V-образный вырез, классический рубашечный крой с воротником и длинные рукава с широкими манжетами.
Дополнить его она решила короткими шортами, которые подчеркивают длинные ноги.
Кристина Горняк показала стильный лук (фото: instagram.com/kristygor)
Обувь
Дополнить лук она решила белыми туфлями-слингбэками на небольшом изящном каблуке kitten heel.
Аксессуары:
- на голове - розовая шляпа "морячка". Это придает образу нежности и романтичности.
- в руках она держит сумку-сетку белого оттенка, напоминающую стиль бохо или макраме.
- солнцезащитные очки овальной формы в светло-бежевой оправе, придающие образу игривости.
Сочетание элегантного костюма, изящной обуви на небольшом каблуке и солнцезащитных очков создает образ современной парижанки, ценящей элегантность, простоту и комфорт.
Бывшая Остапчука задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)
Какие тренды показала бывшая Остапчука
Костюмы с шортами
Комплекты, состоящие из жакета и шорт, являются очень актуальным трендом, особенно для весенне-летнего сезона. Они предлагают элегантную альтернативу платьям и брючным костюмам.
Монохромность
Одежда, обувь и аксессуары одного цвета - это очень актуальный тренд. Бежевый, кремовый, белый - это классика, которая всегда в моде, но особенно актуальна в теплое время года.
Слингбэки и каблук kitten heel
Туфли на низком, изящном каблуке (так называемые "kitten heels") - это очень модный и удобный вариант для лета.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Акцентный головной убор
Панама матроса или, как ее еще называют "папайка", "морячка" - актуальный вариант головного убора на лето 2025.
Сумки-макраме или сумки-сетки
Плетеные сумки являются популярным аксессуаром. Эти аксессуары остаются популярными, придавая образу легкости и стилистики бохо-шик.
Очки с интересной оправой
Солнцезащитные очки становятся не только защитой от солнца, но и полноценным элементом дополняющего образ стиля.
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