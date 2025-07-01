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Шляпа "морячка" и сумка-авоська: бывшая Остапчука показала стильный лук с нотками Парижа

Вторник 01 июля 2025 07:15
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Шляпа "морячка" и сумка-авоська: бывшая Остапчука показала стильный лук с нотками Парижа Кристина Горняк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Кристина Горняк, бывшая супруга Владимира Остапчука, поделилась новым летним образом, который точно привлечет внимание модниц. В белом total look с жакетом и шортами, трендовыми слингбэками и шляпой "морячка" она выглядела как настоящая парижанка.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram рассказывает, какие тренды собрала в своем образе нотариус и блогерша.

Какой лук выбрала Кристина Горняк

Костюм с шортами

Для прогулки по Киеву бывшая Остапчука выбрала костюм молочного оттенка, который состоит из укороченного жакета и шортов.

Пиджак имеет V-образный вырез, классический рубашечный крой с воротником и длинные рукава с широкими манжетами.

Дополнить его она решила короткими шортами, которые подчеркивают длинные ноги.

Шляпа &quot;морячка&quot; и сумка-авоська: бывшая Остапчука показала стильный лук с нотками Парижа

Кристина Горняк показала стильный лук (фото: instagram.com/kristygor)

Обувь

Дополнить лук она решила белыми туфлями-слингбэками на небольшом изящном каблуке kitten heel.

Аксессуары:

  • на голове - розовая шляпа "морячка". Это придает образу нежности и романтичности.
  • в руках она держит сумку-сетку белого оттенка, напоминающую стиль бохо или макраме.
  • солнцезащитные очки овальной формы в светло-бежевой оправе, придающие образу игривости.

Сочетание элегантного костюма, изящной обуви на небольшом каблуке и солнцезащитных очков создает образ современной парижанки, ценящей элегантность, простоту и комфорт.

Шляпа &quot;морячка&quot; и сумка-авоська: бывшая Остапчука показала стильный лук с нотками Парижа

Бывшая Остапчука задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)

Какие тренды показала бывшая Остапчука

Костюмы с шортами

Комплекты, состоящие из жакета и шорт, являются очень актуальным трендом, особенно для весенне-летнего сезона. Они предлагают элегантную альтернативу платьям и брючным костюмам.

Монохромность

Одежда, обувь и аксессуары одного цвета - это очень актуальный тренд. Бежевый, кремовый, белый - это классика, которая всегда в моде, но особенно актуальна в теплое время года.

Слингбэки и каблук kitten heel

Туфли на низком, изящном каблуке (так называемые "kitten heels") - это очень модный и удобный вариант для лета.

Шляпа &quot;морячка&quot; и сумка-авоська: бывшая Остапчука показала стильный лук с нотками Парижа

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Акцентный головной убор

Панама матроса или, как ее еще называют "папайка", "морячка" - актуальный вариант головного убора на лето 2025.

Сумки-макраме или сумки-сетки

Плетеные сумки являются популярным аксессуаром. Эти аксессуары остаются популярными, придавая образу легкости и стилистики бохо-шик.

Очки с интересной оправой

Солнцезащитные очки становятся не только защитой от солнца, но и полноценным элементом дополняющего образ стиля.

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