UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Капелланам на Донбассе хотят предоставить статус военнослужащих

Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует предоставить статус военнослужащих капелланам на Донбассе. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4626.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 299 нардепов.

Документ предусматривает создание Службы военного капелланства и определяет ее структуру, подчинение и общую численность.

Закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих, что предоставляет им соответствующие социальные гарантии. Устанавливаются требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.

Закон дает определение понятиям "духовно-религиозные потребности", "удовлетворение духовно-религиозных потребностей", "пастырское попечение", "консультирование командования по духовно-религиозным вопросам".

При этом документ четко разграничивает деятельность церкви и государства и определяет принципы, на которых осуществляется деятельность Службы военного капелланства. В законе прописаны функциональные обязанности военного капеллана как военного.

Вводятся соответствующие квоты конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава с учетом поликонфесийности нашего государства.

Предусмотрено создание как совещательных органов Межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.

Как писало РБК-Украина, в конце 2019 года первый замглавы Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что народные депутаты совместно с Офисом президента и представителями Кабинета министров нарабатывают законопроект о статусе капелланов.

Напомним, в мае 2016 года пятый президент Петр Порошенко заявил, что в Украине существует мощное движение военных капелланов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины военныеКапелланыВерховная Рада