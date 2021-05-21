Капелланам на Донбассе хотят предоставить статус военнослужащих

"За" проголосовали 299 нардепов.

Документ предусматривает создание Службы военного капелланства и определяет ее структуру, подчинение и общую численность.

Закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих, что предоставляет им соответствующие социальные гарантии. Устанавливаются требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.

Закон дает определение понятиям "духовно-религиозные потребности", "удовлетворение духовно-религиозных потребностей", "пастырское попечение", "консультирование командования по духовно-религиозным вопросам".

При этом документ четко разграничивает деятельность церкви и государства и определяет принципы, на которых осуществляется деятельность Службы военного капелланства. В законе прописаны функциональные обязанности военного капеллана как военного.

Вводятся соответствующие квоты конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава с учетом поликонфесийности нашего государства.

Предусмотрено создание как совещательных органов Межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.