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Капеланам на Донбасі хочуть надати статус військовослужбовців

Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує надати статус військовослужбовців капеланам на Донбасі. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4626.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 299 нардепів.

Документ передбачає створення Служби військового капеланства та визначає її структуру, підпорядкування і загальну чисельність.

Закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, що надає їм відповідні соціальні гарантії. Встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

Закон дає визначення поняттям "духовно-релігійні потреби", "задоволення духовно-релігійних потреб", "душпастирська опіка", "консультування командування з духовно-релігійних питань".

При цьому документ чітко розмежовує діяльність церкви і держави та визначає принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства. У законі прописані функціональні обов’язки військового капелана як війського.

Запроваджуються відповідні квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.

Передбачене створення як дорадчих органів Міжконфесійних рад з питань військового капеланства при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ.

Як писало РБК-Україна, в кінці 2019 року перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук анонсував, що народні депутати спільно з Офісом президента і представниками Кабінету міністрів напрацьовують законопроект про статус капеланів.

Нагадаємо, в травні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що в Україні існує потужний рух військових капеланів.

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