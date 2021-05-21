Капеланам на Донбасі хочуть надати статус військовослужбовців

"За" проголосували 299 нардепів.

Документ передбачає створення Служби військового капеланства та визначає її структуру, підпорядкування і загальну чисельність.

Закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, що надає їм відповідні соціальні гарантії. Встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

Закон дає визначення поняттям "духовно-релігійні потреби", "задоволення духовно-релігійних потреб", "душпастирська опіка", "консультування командування з духовно-релігійних питань".

При цьому документ чітко розмежовує діяльність церкви і держави та визначає принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства. У законі прописані функціональні обов’язки військового капелана як війського.

Запроваджуються відповідні квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.

Передбачене створення як дорадчих органів Міжконфесійних рад з питань військового капеланства при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ.