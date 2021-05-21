Капеланам на Донбасі хочуть надати статус військовослужбовців

Верховна рада планує надати статус військовослужбовців капеланам на Донбасі. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4626.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 299 нардепів.
Документ передбачає створення Служби військового капеланства та визначає її структуру, підпорядкування і загальну чисельність.
Закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, що надає їм відповідні соціальні гарантії. Встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.
Закон дає визначення поняттям "духовно-релігійні потреби", "задоволення духовно-релігійних потреб", "душпастирська опіка", "консультування командування з духовно-релігійних питань".
При цьому документ чітко розмежовує діяльність церкви і держави та визначає принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства. У законі прописані функціональні обов’язки військового капелана як війського.
Запроваджуються відповідні квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.
Передбачене створення як дорадчих органів Міжконфесійних рад з питань військового капеланства при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ.
Як писало РБК-Україна, в кінці 2019 року перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук анонсував, що народні депутати спільно з Офісом президента і представниками Кабінету міністрів напрацьовують законопроект про статус капеланів.
Нагадаємо, в травні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що в Україні існує потужний рух військових капеланів.