В Канзас-Сити произошла стрельба, есть погибшие и раненые

По данным полиции, серия выстрелов прозвучала на улице около гаража для паркинга в конце митинга после парада победы.

На размещенном в социальных сетях видео, видно, как десятки полицейских в форме, с оружием в руках, забегают в здание вокзала, а десятки прохожих убегают в противоположном направлении.

По информации полиции, в результате инцидента погиб один человек, пострадали от 10 до 15 человек. Все присутствующие игроки, тренеры и персонал команды "Канзас-Сити Чифс" были найдены и помещены в безопасное место.

CITIZENS TACKLE GUNMAN AT KANSAS CITY CHIEFS SUPERBOWL PARADE:



Several people were shot in Kansas City, Missouri, on Wednesday, after revelers gathered to celebrate with a parade and rally for the Chiefs' Super Bowl win, according to police.



The shooting took place west of… pic.twitter.com/efdi93Hf6B