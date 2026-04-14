UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Канцлер Німеччини зробив гучну заяву щодо українських чоловіків-біженців

14:22 14.04.2026 Вт
2 хв
Мерц хоче сприяти їхньому поверненню додому
aimg Валерій Ульяненко
Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Німеччина обмежуватиме кількість українських чоловіків, які шукають притулку у країні, і сприятиме їхньому поверненню додому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми будемо тісно співпрацювати (з Україною, - ред.) у питаннях, що стосуються українських громадян, які шукали притулку в нашій країні, і сприятимемо їхньому поверненню додому", - наголосив він.

Мерц додав, що Берлін та Київ будуть співпрацювати щодо обмеження кількості українських чоловіків, які шукають притулку у Німеччині.

"Надзвичайно важливо, щоб ці чоловіки були на місці й допомагали своїй країні", - сказав німецький канцлер.

Зеленський зазначив, що відповідні служби України та Німеччини мають займатися питання незаконного виїзду українських чоловіків за кордон.

"Що стосується молодих людей за кордоном. Це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами щодо тих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон тимчасово, але виявилося, що на роки, та ті, хто поїхав з порушенням законодавства, то наші відповідні служби обох країн мають займатися цим питанням", - сказав він.

Президент наголосив, що ЗСУ хотіли б повернення цих чоловіків, оскільки українським воїнам необхідна ротація.

Фото: Володимир Зеленський зробив заяву щодо чоловіків-біженців (інфографіка РБК-Україна)

"Наші ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися, бо потрібне питання справедливості. Нашим людям на фронті треба ротації. Хоч наші воїни залізні, але у них є сім'ї. Відповідальність повинна нести кожна людина, яка є громадянином", - заявив Зеленський.

Він додав, що за кордоном перебувають й інші молоді люди, які не є мобілізаційного віку і мають на це право.

Нагадаємо, зараз у Європі переглядають підхід до тимчасового захисту для українців. Від ідеї повністю припинити його після березня 2027 року вже відмовилися, натомість обговорюють новий формат.

Крім цього, Норвегія змінює правила для чоловіків з України. Відтепер новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років не отримуватимуть тимчасовий колективний захист автоматично.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
