Канцлер Німеччини зробив гучну заяву щодо українських чоловіків-біженців

"Ми будемо тісно співпрацювати (з Україною, - ред.) у питаннях, що стосуються українських громадян, які шукали притулку в нашій країні, і сприятимемо їхньому поверненню додому", - наголосив він.

Мерц додав, що Берлін та Київ будуть співпрацювати щодо обмеження кількості українських чоловіків, які шукають притулку у Німеччині.

"Надзвичайно важливо, щоб ці чоловіки були на місці й допомагали своїй країні", - сказав німецький канцлер.

Зеленський зазначив, що відповідні служби України та Німеччини мають займатися питання незаконного виїзду українських чоловіків за кордон.

"Що стосується молодих людей за кордоном. Це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами щодо тих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон тимчасово, але виявилося, що на роки, та ті, хто поїхав з порушенням законодавства, то наші відповідні служби обох країн мають займатися цим питанням", - сказав він.

Президент наголосив, що ЗСУ хотіли б повернення цих чоловіків, оскільки українським воїнам необхідна ротація.

Фото: Володимир Зеленський зробив заяву щодо чоловіків-біженців (інфографіка РБК-Україна)

"Наші ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися, бо потрібне питання справедливості. Нашим людям на фронті треба ротації. Хоч наші воїни залізні, але у них є сім'ї. Відповідальність повинна нести кожна людина, яка є громадянином", - заявив Зеленський.

Він додав, що за кордоном перебувають й інші молоді люди, які не є мобілізаційного віку і мають на це право.