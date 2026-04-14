Канцлер Германии сделал громкое заявление по поводу украинских мужчин-беженцев

Германия будет ограничивать количество украинских мужчин, которые ищут убежища в стране, и способствовать их возвращению домой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы будем тесно сотрудничать (с Украиной, - ред.) в вопросах, касающихся украинских граждан, которые искали убежища в нашей стране, и будем способствовать их возвращению домой", - подчеркнул он.
Мерц добавил, что Берлин и Киев будут сотрудничать по ограничению количества украинских мужчин, которые ищут убежища в Германии.
"Чрезвычайно важно, чтобы эти мужчины были на месте и помогали своей стране", - сказал немецкий канцлер.
Зеленский отметил, что соответствующие службы Украины и Германии должны заниматься вопросом незаконного выезда украинских мужчин за границу.
"Что касается молодых людей за рубежом. Это разные молодые люди. Я согласен с вами по поводу тех людей, которые являются мобилизационного возраста, которые поехали за границу временно, но оказалось, что на годы, и те, кто уехал с нарушением законодательства, то наши соответствующие службы обеих стран должны заниматься этим вопросом", - сказал он.
Президент подчеркнул, что ВСУ хотели бы возвращения этих мужчин, поскольку украинским воинам необходима ротация.
"Наши ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись, потому что нужен вопрос справедливости. Нашим людям на фронте надо ротации. Хоть наши воины железные, но у них есть семьи. Ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином", - заявил Зеленский.
Он добавил, что за рубежом находятся и другие молодые люди, которые не являются мобилизационного возраста и имеют на это право.
Напомним, сейчас в Европе пересматривают подход к временной защите для украинцев. От идеи полностью прекратить ее после марта 2027 года уже отказались, зато обсуждают новый формат.
Кроме этого, Норвегия меняет правила для мужчин из Украины. Отныне новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не будут получать временную коллективную защиту автоматически.