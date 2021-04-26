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Канцлер Австрии выступил против новых санкций против России

Новина українською → Вена, Понедельник 26 апреля 2021 15:48
Канцлер Австрии выступил против новых санкций против России Фото: канцлер Австрии Себастьян Курц (flickr.com/mfarussia)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает против дополнительных санкций ЕС против России. Он считает, что мира без России не будет.

Об этом он заявил в интервью Neue Zurcher Zeitung.

Вместе с тем, по его словам, санкции, которые уже ввел ЕС против РФ, являются правильными.

"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение - это не путь, по которому мы хотим идти", - заявил Курц в ответ на вопрос, надо ли Евросоюзу вводить новые санкции против России.

Он настаивает на диалоге с Россией и считает, что "на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад действовать сейчас, чтобы не допустить нового военного наступления Российской Федерации. Он считает, что западные союзники должны показать свою готовность наказать Москву новыми санкциями.

Ранее Кулеба говорил, что Украина готова отражать российскую агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем.

Также РБК-Украина писало, что в Кремле назвали " красные линии", которые не должны пересекать страны Запада в отношении РФ.

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