Канцлер Австрії виступив проти нових санкцій проти Росії
Канцлер Австрії Себастьян Курц виступає проти додаткових санкцій ЄС проти Росії. Він вважає, що миру без Росії не буде.
Про це він заявив в інтерв’ю Neue Zurcher Zeitung.
Разом з тим, за його словами, санкції, які вже ввів ЄС проти РФ, є правильними.
"Я проти додаткових санкцій як самоцілі. Потрібна деескалація. Це складно, але постійне загострення - це не шлях, яким ми хочемо йти", - заявив Курц у відповідь на питання, чи треба Євросоюзу вводити нові санкції проти Росії.
Він наполягає на діалозі з Росією і вважає, що "на нашому континенті мир буде тільки з Росією, а не проти неї".
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід діяти зараз, щоб не допустити нового військового наступу Російської Федерації. Він вважає, що західні союзники повинні показати свою готовність покарати Москву новими санкціями.
Раніше Кулеба говорив, що Україна готова відбивати російську агресію як політико-дипломатичним, так і військовим шляхом.
Також РБК-Україна писало, що у Кремлі назвали "червоні лінії", які не повинні перетинати країни Заходу щодо РФ.