Канцлер Австрии советует не спешить доверять обещаниям Путина по портам

Австрийский лидер, выступая на конференции в Братиславе, сказал, что мир не успел разобраться с кризисом, предупредив, что угроза голода в мире "действительно опасна" и, вероятно, правительства будут дестабилизированы.

Нехаммер - один из небольшой группы европейских политиков, которые остаются на связи с Путиным. При этом он сказал, что получил устные гарантии от Путина, что он позволит выйти из Одессы конвоям с зерном. Но при условии если порт будет разминирован Украиной, тогда российские корабли не будут атаковать Одессу.

"Всегда возникает вопрос, если вы разговариваете с президентом Российской Федерации, насколько мы можем ему доверять. Надо попытаться выяснить, действительно ли он партнер в вопросе вывоза зерна, или нет", - заявил Карл Нехаммер.