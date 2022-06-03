ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канцлер Австрії радить не поспішати довіряти обіцянкам Путіна щодо портів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 червня 2022 21:54
Канцлер Австрії радить не поспішати довіряти обіцянкам Путіна щодо портів Фото: Карл Нехаммер (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Заходу потрібно перевірити щирість Володимира Путіна, який заявив, що дозволить розблокувати украънськы порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова канцлера Австрії Карла Нехаммера.

Австрійський лідер, виступаючи на конференції в Братиславі, сказав, що світ не встиг розібратися з кризою, попередивши, що загроза голоду в усьому світі "справді небезпечна" і, ймовірно, уряди будуть дестабілізовані.

Нехаммер - один із невеликої групи європейських політиків, які залишаються на зв’язку з Путіним. При цьому він сказав, що отримав усні гарантії від Путіна, що він дозволить вийти з Одеси конвоям з зерном. Але при умові якщо порт буде розмінуваний Україною, тоді російські кораблі не атакуватимуть Одесу.

"Завжди виникає питання, якщо ви розмовляєте з президентом Російської Федерації, наскільки ми можемо йому довіряти. Треба спробувати з’ясувати, чи він справді партнер у питанні вивезення зерна, чи ні", - заявив Карл Нехаммер.

Нагадаємо, Кремль просив Захід не постачати зброю в Україну в обмін на розблокування портів.

Російська Федерація готова надати Україні безпечний коридор в Чорному морі, щоб забезпечити експорт зернових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні