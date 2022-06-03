Канцлер Австрії радить не поспішати довіряти обіцянкам Путіна щодо портів
Заходу потрібно перевірити щирість Володимира Путіна, який заявив, що дозволить розблокувати украънськы порти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова канцлера Австрії Карла Нехаммера.
Австрійський лідер, виступаючи на конференції в Братиславі, сказав, що світ не встиг розібратися з кризою, попередивши, що загроза голоду в усьому світі "справді небезпечна" і, ймовірно, уряди будуть дестабілізовані.
Нехаммер - один із невеликої групи європейських політиків, які залишаються на зв’язку з Путіним. При цьому він сказав, що отримав усні гарантії від Путіна, що він дозволить вийти з Одеси конвоям з зерном. Але при умові якщо порт буде розмінуваний Україною, тоді російські кораблі не атакуватимуть Одесу.
"Завжди виникає питання, якщо ви розмовляєте з президентом Російської Федерації, наскільки ми можемо йому довіряти. Треба спробувати з’ясувати, чи він справді партнер у питанні вивезення зерна, чи ні", - заявив Карл Нехаммер.
Нагадаємо, Кремль просив Захід не постачати зброю в Україну в обмін на розблокування портів.
Російська Федерація готова надати Україні безпечний коридор в Чорному морі, щоб забезпечити експорт зернових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.