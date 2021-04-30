Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной встречи с американским лидером Джо Байденом. Курц отметил, если будет достигнута договоренность о российско-американском саммите на высшем уровне.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - говорится в сообщении. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран. В Кремль заявляли, что возможные сроки встречи обсуждаются.