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Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Автор: РБК-Украина

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной встречи с американским лидером Джо Байденом. Курц отметил, если будет достигнута договоренность о российско-американском саммите на высшем уровне.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - говорится в сообщении.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран. В Кремль заявляли, что возможные сроки встречи обсуждаются.

Напомним, сенаторы обеих американских партий одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако, выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

Отметим, в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.

В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденАвстрия