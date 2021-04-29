Сенаторы США поддерживают переговоры Путина и Байдена, но против перезагрузки отношений
Сенаторы от обеих американских партий одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако, выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.
Об этом сообщает портал Axios.
Сенатор-республиканец Марк Рубио считает, что встреча должна состояться, хоть и есть сомнения в отношении Путина.
Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов в проведении такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал саммит "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки.
Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".
Республиканец Джим Риш считает, что Байден не должен доверять обещаниям России, а до саммита необходимо ввести санкции против "Северного потока 2". Его точку зрения разделяет республиканец Тед Круз.
С аналогичных позиций, пишет портал, выступил Джош Хоули, который сказал, что Байден должен подтолкнуть европейских союзников "делать больше для обеспечения своей собственной безопасности, особенно в отношении России".
Напомним, в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.
В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.