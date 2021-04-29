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Сенаторы США поддерживают переговоры Путина и Байдена, но против перезагрузки отношений

Новина українською → Вашингтон, Четверг 29 апреля 2021 08:56
Сенаторы США поддерживают переговоры Путина и Байдена, но против перезагрузки отношений Фото: президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Анастасия Рокитна

Сенаторы от обеих американских партий одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако, выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает портал Axios.

Сенатор-республиканец Марк Рубио считает, что встреча должна состояться, хоть и есть сомнения в отношении Путина.

Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов в проведении такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал саммит "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки.

Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".

Республиканец Джим Риш считает, что Байден не должен доверять обещаниям России, а до саммита необходимо ввести санкции против "Северного потока 2". Его точку зрения разделяет республиканец Тед Круз.

С аналогичных позиций, пишет портал, выступил Джош Хоули, который сказал, что Байден должен подтолкнуть европейских союзников "делать больше для обеспечения своей собственной безопасности, особенно в отношении России".

Напомним, в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.

В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

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