Канцлер Австрії запропонував Путіну провести зустріч з Байденом у Відні

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував президенту Росії Володимиру Путіну розглянути кандидатуру Відня як місця можливої зустрічі з американським лідером Джо Байденом. Курц зазначив, якщо буде досягнута домовленість про російсько-американський саміт на вищому рівні.

Про це повідомила прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

"Федеральний канцлер запропонував розглянути кандидатуру Відня як місця можливої російсько-американської зустрічі на вищому рівні, якщо про її проведення буде досягнута відповідна домовленість", - йдеться в повідомленні. Раніше Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден запропонував Путіну зустріч на вищому рівні влітку цього року в одній з європейських країн. У Кремль заявляли, що можливі терміни зустрічі обговорюються.