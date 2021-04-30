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Канцлер Австрії запропонував Путіну провести зустріч з Байденом у Відні

Автор: РБК-Україна

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував президенту Росії Володимиру Путіну розглянути кандидатуру Відня як місця можливої зустрічі з американським лідером Джо Байденом. Курц зазначив, якщо буде досягнута домовленість про російсько-американський саміт на вищому рівні.

Про це повідомила прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

"Федеральний канцлер запропонував розглянути кандидатуру Відня як місця можливої російсько-американської зустрічі на вищому рівні, якщо про її проведення буде досягнута відповідна домовленість", - йдеться в повідомленні.

Раніше Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден запропонував Путіну зустріч на вищому рівні влітку цього року в одній з європейських країн. У Кремль заявляли, що можливі терміни зустрічі обговорюються.

Нагадаємо, сенатори обох американських партій схвалюють ідею саміту між президентами США і РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним. Однак, виступають проти перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.

Відзначимо, в Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Одночасно в Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

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Новини України Володимир ПутінДжозеф БайденАвстрія