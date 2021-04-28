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Блинкен не знает, принял ли Кремль приглашение о встрече Байдена и Путина

Новина українською → США, Среда 28 апреля 2021 07:14
Блинкен не знает, принял ли Кремль приглашение о встрече Байдена и Путина Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (instagram / secblinken)
Автор: Даша Харченко

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сказал, что не знает, приняла ли формально Москва предложение о встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Он добавил, что у Байдена есть четкое понимание, как действовать в отношении РФ.

Об этом сообщает CNN.

Блинкен добавил, что разговоры о времени и дате встречи продолжаются.

"Я не знаю, приняли ли они это формальное приглашение", - заявил Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что президент США Джо Байден с первых дней президентства дал понять, что имеет четкий план действий в отношении России.

"Важно иметь возможность четко и прямо говорить с президентом Путиным или, если на то пошло, с лидерами других стран, с которыми у нас есть существенные разногласия", - сказал Блинкен.

Напомним, Джо Байден пока не уточняет, будет ли выдвигать какие-либо предварительные условия для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он обещает прокомментировать этот вопрос позже.

Ранее в Кремле заявили, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

Договаривались о встрече оба президента по телефону. В США подчеркнули, что лидерам двух стран необходимо проговорить позиции по некоторым вопросам.

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