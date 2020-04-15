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Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 03:12
Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com MaccroCine)

Кинофестиваль хотят провести в этом году

Кинофестиваль в Каннах перенесли на неопределенный период из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организаторов.

Организаторы сообщают, что сейчас изучаются все возможные варианты проведения кинофестиваля в этом году.

"После заявления президента Франции в понедельник, 13 апреля, мы признали, что перенос 73-го Международного Каннского кинофестиваля, который первоначально рассматривался на конец июня - начало июля, больше не является вариантом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по-прежнему царит неопределенность в отношении международной ситуации в области здравоохранения и точно неизвестно, когда именно состоится кинофестиваль.

"Мы надеемся, что сможем оперативно сообщить о формах, которые примет Каннский фестиваль 2020", - отметили организаторы.

Как изветсно, событие должно было состояться в период с 12 по 23 мая, однако его организаторы решили отложить его на более поздние сроки. Рассматривались конец июня или начало июля.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за пандемии коронавируса. Ограничение на передвижение в стране были продлены до 11 мая.

РБК-Украина писало, что французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения вируса.

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