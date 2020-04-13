Франция продлит карантин до 10 мая

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений

Президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.

Как пишет издание, карантин во Франции продлят, вероятно, до 10 мая. Французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения болезни.

Вместе с тем, большие собрания, культурные или религиозные события, могут оставаться запрещенными и после 10 мая.

"Этот тип собрания является очагом эпидемии, которая распространяется гораздо опаснее, чем контакт между людьми на улице", - сказал профессор Дидье Рауль во время дискуссии за закрытыми дверями с Макроном.

Напомним, во Франции от начала вспышки эпидемии коронавируса умерли 14 тысяч 393 человека, из них 310 - за последние сутки. За все время 9 тыс. 253 человека умерли в больнице и 5 тыс. 140 человек в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Отметим, на сегодня в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом.