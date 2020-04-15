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Каннський кінофестиваль перенесли на невизначений термін через коронавіруса

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 03:12
Каннський кінофестиваль перенесли на невизначений термін через коронавіруса
Ілюстративне фото (twitter.com MaccroCine)

Кінофестиваль хочуть провести в цьому році

Кінофестиваль в Каннах перенесли на невизначений період через пандемію коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організаторів.

Організатори повідомляють, що зараз вивчаються всі можливі варіанти проведення кінофестивалю в цьому році.

"Після заяви президента Франції в понеділок, 13 квітня, ми визнали, що перенесення 73-го Міжнародного Каннського кінофестивалю, який спочатку розглядався на кінець червня - початок липня, більше не є варіантом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як і раніше панує невизначеність щодо міжнародної ситуації в галузі охорони здоров'я та точно невідомо, коли саме відбудеться кінофестиваль.

"Ми сподіваємося, що зможемо оперативно повідомити про форми, які прийме Каннський фестиваль 2020", - зазначили організатори.

Як відомо, подія повинна відбутися в період з 12 по 23 травня, проте його організатори вирішили відкласти його на більш пізні терміни. Розглядалися кінець червня або початок липня.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон продовжив заходи з обмеження пересувань по країні, запроваджені через пандемію коронавіруса. Обмеження на пересування в країні були продовжені до 11 травня.

РБК-Україна писало, що французька влада побоюється сценарію другої хвилі через поспішне зняття обмежень, тому їх будуть відміняти поступово і тільки після стабілізації рівня поширення вірусу.

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