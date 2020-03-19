Каннский кинофестиваль во Франции отменили

Иллюстративное фото (twitter.com MaccroCine)

Кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса

Запланированный на май 2020 года Каннский кинофестиваль был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организаторов кинофестиваля в Twitter.

По словам организаторов, кинофестиваль не сможет состояться в запланированные ранее сроки из-за пандемии коронавируса и ситуации, сложившейся во Франции.

"В связи с кризисом в области здравоохранения и развитием французской и международной ситуации Каннский кинофестиваль не сможет состояться в запланированные сроки, с 12 по 23 мая", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в мире был отменен международный музыкальный конкурс Евровидение-2020, который должен был пройти в Роттердаме. Песенный конкурс должен был состояться 12-16 мая, однако организаторы признали его проведение невозможным.

Также из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение ряда клубных турниров, среди которых английская Премьер-лига, французская Лига 1, испанская Примера, итальянская Серия А. Кроме того, УЕФА остановила розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.