Суспільство Освіта Гроші Зміни

Канікули закінчилися, але за парти повернуться не всі: як працюватимуть школи Києва з 2 лютого

Фото: канікули у Києві закінчуються, школи запрацюють 2 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Школи Києва виходять з канікул з 2 лютого. Проте єдиного правила для всіх немає: кожен заклад самостійно обиратиме формат навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Головне

  • Три формати: очно, дистанційно або в змішаному режимі.
  • Рішення за школою: формат навчання обирає педагогічна рада.
  • Опорні пункти: Якщо школу використовують як пункт обігріву, під час надзвичайних ситуацій вона автоматично переходить на дистанційку.
  • Дедлайн для батьків: Керівники шкіл мають повідомити батьків про обраний формат навчання до 30 січня.
  • Право вибору: Батьки можуть самостійно обрати для дитини безпечний формат навчання.

Формат навчання

Із 2 лютого школи Києва відновлюють навчання після затяжних канікул. На розсуд педагогічної ради має бути визначено, в якому форматі працюватимуть школи: очно, дистанційно або у змішаному форматі.

При виборі формату навчання будуть враховуватися безпекова ситуація, наявність опалення та світла.

Школи як опорні пункти

Школи, які визначені опорними пунктами, у разі виникнення надзвичайної ситуації переходитимуть у режим роботи опорних пунктів, а навчання переводитимуть у дистанційний режим.

До 30 січня керівники шкіл мають поінформувати батьків та учнів про формат роботи таких шкіл.

Крім того, батьки можуть обрати для дітей найбільш комфортний і безпечний формат навчання.

 

КиївШкола