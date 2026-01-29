Канікули закінчилися, але за парти повернуться не всі: як працюватимуть школи Києва з 2 лютого

Головне

Із 2 лютого школи Києва відновлюють навчання після затяжних канікул. На розсуд педагогічної ради має бути визначено, в якому форматі працюватимуть школи: очно, дистанційно або у змішаному форматі.

При виборі формату навчання будуть враховуватися безпекова ситуація, наявність опалення та світла.

Школи як опорні пункти

Школи, які визначені опорними пунктами, у разі виникнення надзвичайної ситуації переходитимуть у режим роботи опорних пунктів, а навчання переводитимуть у дистанційний режим.

До 30 січня керівники шкіл мають поінформувати батьків та учнів про формат роботи таких шкіл.

Крім того, батьки можуть обрати для дітей найбільш комфортний і безпечний формат навчання.