Общество Образование Деньги Изменения

Каникулы закончились, но за парты вернутся не все: как будут работать школы Киева со 2 февраля

Фото: каникулы в Киеве заканчиваются, школы заработают 2 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Школы Киева выходят из каникул со 2 февраля. Однако единого правила для всех нет: каждое заведение самостоятельно будет выбирать формат обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Главное

  • Три формата: очно, дистанционно или в смешанном режиме.
  • Решение за школой: формат обучения выбирает педагогический совет.
  • Опорные пункты: Если школу используют как пункт обогрева, во время чрезвычайных ситуаций она автоматически переходит на дистанционку.
  • Дедлайн для родителей: Руководители школ должны сообщить родителям о выбранном формате обучения до 30 января.
  • Право выбора: Родители могут самостоятельно выбрать для ребенка безопасный формат обучения.

Формат обучения

Со 2 февраля школы Киева возобновляют обучение после затяжных каникул. На усмотрение педагогического совета должно быть определено, в каком формате будут работать школы: очно, дистанционно или в смешанном формате.

При выборе формата обучения будут учитываться ситуация с безопасностью, наличие отопления и света.

Школы как опорные пункты

Школы, которые определены опорными пунктами, в случае возникновения чрезвычайной ситуации будут переходить в режим работы опорных пунктов, а обучение будут переводить в дистанционный режим.

До 30 января руководители школ должны проинформировать родителей и учеников о формате работы таких школ.

Кроме того, родители могут выбрать для детей наиболее комфортный и безопасный формат обучения.

