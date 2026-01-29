Каникулы закончились, но за парты вернутся не все: как будут работать школы Киева со 2 февраля

Школы Киева выходят из каникул со 2 февраля. Однако единого правила для всех нет: каждое заведение самостоятельно будет выбирать формат обучения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное
Со 2 февраля школы Киева возобновляют обучение после затяжных каникул. На усмотрение педагогического совета должно быть определено, в каком формате будут работать школы: очно, дистанционно или в смешанном формате.
При выборе формата обучения будут учитываться ситуация с безопасностью, наличие отопления и света.
Школы, которые определены опорными пунктами, в случае возникновения чрезвычайной ситуации будут переходить в режим работы опорных пунктов, а обучение будут переводить в дистанционный режим.
До 30 января руководители школ должны проинформировать родителей и учеников о формате работы таких школ.
Кроме того, родители могут выбрать для детей наиболее комфортный и безопасный формат обучения.
