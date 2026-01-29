Каникулы закончились, но за парты вернутся не все: как будут работать школы Киева со 2 февраля
Школы Киева выходят из каникул со 2 февраля. Однако единого правила для всех нет: каждое заведение самостоятельно будет выбирать формат обучения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное
- Три формата: очно, дистанционно или в смешанном режиме.
- Решение за школой: формат обучения выбирает педагогический совет.
- Опорные пункты: Если школу используют как пункт обогрева, во время чрезвычайных ситуаций она автоматически переходит на дистанционку.
- Дедлайн для родителей: Руководители школ должны сообщить родителям о выбранном формате обучения до 30 января.
- Право выбора: Родители могут самостоятельно выбрать для ребенка безопасный формат обучения.
Формат обучения
Со 2 февраля школы Киева возобновляют обучение после затяжных каникул. На усмотрение педагогического совета должно быть определено, в каком формате будут работать школы: очно, дистанционно или в смешанном формате.
При выборе формата обучения будут учитываться ситуация с безопасностью, наличие отопления и света.
Школы как опорные пункты
Школы, которые определены опорными пунктами, в случае возникновения чрезвычайной ситуации будут переходить в режим работы опорных пунктов, а обучение будут переводить в дистанционный режим.
До 30 января руководители школ должны проинформировать родителей и учеников о формате работы таких школ.
Кроме того, родители могут выбрать для детей наиболее комфортный и безопасный формат обучения.
