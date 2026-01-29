Каникулы закончились, но за парты вернутся не все: как будут работать школы Киева со 2 февраля

Школы Киева выходят из каникул со 2 февраля. Однако единого правила для всех нет: каждое заведение самостоятельно будет выбирать формат обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Главное

Три формата: очно, дистанционно или в смешанном режиме.

очно, дистанционно или в смешанном режиме. Решение за школой: формат обучения выбирает педагогический совет.

формат обучения выбирает педагогический совет. Опорные пункты: Если школу используют как пункт обогрева, во время чрезвычайных ситуаций она автоматически переходит на дистанционку.

Если школу используют как пункт обогрева, во время чрезвычайных ситуаций она автоматически переходит на дистанционку. Дедлайн для родителей: Руководители школ должны сообщить родителям о выбранном формате обучения до 30 января .

Руководители школ должны сообщить родителям о выбранном формате обучения до . Право выбора: Родители могут самостоятельно выбрать для ребенка безопасный формат обучения.

Формат обучения

Со 2 февраля школы Киева возобновляют обучение после затяжных каникул. На усмотрение педагогического совета должно быть определено, в каком формате будут работать школы: очно, дистанционно или в смешанном формате.

При выборе формата обучения будут учитываться ситуация с безопасностью, наличие отопления и света.

Школы как опорные пункты

Школы, которые определены опорными пунктами, в случае возникновения чрезвычайной ситуации будут переходить в режим работы опорных пунктов, а обучение будут переводить в дистанционный режим.

До 30 января руководители школ должны проинформировать родителей и учеников о формате работы таких школ.

Кроме того, родители могут выбрать для детей наиболее комфортный и безопасный формат обучения.