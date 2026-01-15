Канікули продовжать, будинки - на лінії "критички", а комендантську годину змінять: все про НС в енергетиці

В Україні готують послаблення комендантської години та вже продовжили канікули до 1 лютого через складу ситуацію в енергетиці.
Які зміни чекають українців найближчим часом, в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про заходи для подолання надзвичайної ситуації в енергетиці. Зокрема, про послаблення коменданської години.
В яких населених пунктах буде послаблення: на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.
Що дозволять: без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.
Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади, рух приватного транспорту.
Додатково: за словами Свириденко, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці.
Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра.
Міністерство освіти та науки ухвалило рішення щодо продовження канікул в Україні до 1 лютого. Мова йде про такі заклади:
Зазначимо, освітній омбудсмен України Надія Лещик допустила, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.
Зараз по всій країні розгорнуті понад 10 тисяч пунктів, з них у Києві - понад 1200.
Упродовж доби, за словами Свириденко, буде розгорнуто додаткові "пункти незламності" на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації.
"Маємо ще резерв з 3300 додаткових пунктів. На цей період також організовується харчування в пунктах", - додала вона.
Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів.
Також у Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано:
Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка.
Усі ОВА та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.
Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль.
РБК-Україна писало, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
Ми також писали, що таке надзвичайна ситуація в енергетиці та які зміни чекають українців.