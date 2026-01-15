Канікули продовжать, будинки - на лінії "критички", а комендантську годину змінять: все про НС в енергетиці

Головне:

канікули в Україні продовжили до 1 лютого,

Комендантську годину послаблять

Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про заходи для подолання надзвичайної ситуації в енергетиці. Зокрема, про послаблення коменданської години.

В яких населених пунктах буде послаблення: на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Що дозволять: без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.

Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади, рух приватного транспорту.

Додатково: за словами Свириденко, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці.

Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра.

Канікули продовжили до 1 лютого

Міністерство освіти та науки ухвалило рішення щодо продовження канікул в Україні до 1 лютого. Мова йде про такі заклади:

дошкільної,

загальної середньої,

професійної,

фахової передвищої,

вищої освіти.

Зазначимо, освітній омбудсмен України Надія Лещик допустила, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.

Збільшення "пунктів незламності"

Зараз по всій країні розгорнуті понад 10 тисяч пунктів, з них у Києві - понад 1200.

Упродовж доби, за словами Свириденко, буде розгорнуто додаткові "пункти незламності" на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації.

"Маємо ще резерв з 3300 додаткових пунктів. На цей період також організовується харчування в пунктах", - додала вона.

Житлові будинки: світло та опалення

Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів.

Також у Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано:

стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків;

окремо - будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання.

Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка.

Підсвітки реклами та вулиць обмежать

Усі ОВА та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль.