Каникулы продлят, дома - на линии "критички", а комендантский час изменят: все о ЧС в энергетике

Главное:

комендантский час будет смягчен : будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торговых центрах, где предусмотрены функции "пунктов несокрушимости", а также передвигаться транспортом.

, каникулы в Украине продлили до 1 февраля ,

, жилые дома с электрическим отоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры для обеспечения стабильного отопления.

Комендантский час ослабят

Сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о мерах для преодоления чрезвычайной ситуации в энергетике. В частности, об ослаблении комендантского часа.

В каких населенных пунктах будет ослабление: на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Что позволят: без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.

В таких местах должно быть отопление, автономное электропитание, стабильная связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения.

Дополнительно: по словам Свириденко, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте.

Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра.

Каникулы продлили до 1 февраля

Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в Украине до 1 февраля. Речь идет о таких заведениях:

дошкольного,

общего среднего,

профессионального,

профессионального предвысшего,

высшего образования.

Отметим, образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик допустила, что отработка занятий удлиненных зимних каникул можно осуществить за счет отмены весенних каникул или продолжения обучения в июне 2026 года.

Увеличение "пунктов несокрушимости"

Сейчас по всей стране развернуты более 10 тысяч пунктов, из них в Киеве - более 1200.

В течение суток, по словам Свириденко, будут развернуты дополнительные "пункты несокрушимости" на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации.

"Есть еще резерв из 3300 дополнительных пунктов. На этот период также организуется питание в пунктах", - добавила она.

Жилые дома: свет и отопление

Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев.

Также в Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано:

состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов;

отдельно - дома с электроотоплением, где сейчас отсутствует электроснабжение.

Для жителей домов в сложной ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка.

Подсветку рекламы и улиц ограничат

Все ОВА и Киевская городская военные администрации в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение.

Координацию и контроль за выполнением всех этих решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.