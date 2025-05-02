"Підтримка була шаленою". Радченко прокоментував поразку від Лерени у бою за чемпіонство

Український боксер Сергій Радченко зазнав дострокової поразки у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC у бріджервейті проти південноафриканця Кевіна Лерени.

У ексклюзивному коментарі для РБК-Україна Сергій Радченко розповів про емоції від бою за чемпіонство.

Що сказав Радченко

Для Сергія Радченка цей бій був найсерйознішим випробуванням у професійній кар'єрі. Українець вперше боровся за титул чемпіона світу, але вважався аутсайдером.

З перших хвилин поєдинку суперники діяли обережно, вивчаючи один одного. Радченко намагався контролювати дистанцію та працювати другим номером, роблячи ставку на контратаки. Однак вже у другому раунді Лерена почав активно тиснути, демонструючи швидкість і силу ударів та зумів двічі відправити Сергія у нокдаун. Вже у третьому раунді південноафриканець нокаутував українця, а кут Радченка викинув білий рушник.

Після бою Сергій Радченко подякував своїм прихильникам за підтримку, попри розчарування від поразки:

"Хочу подякувати усім вболівальникам. Підтримка просто шалена. А ще більше приємніше те, що попри поразку, підтримки ще більше.

Звичайно зараз настрій не дуже. Для нас несподівано, що бій завершився саме так. Сподівались на перемогу, але вийшло зовсім інакше. Зараз радує тільки те, що все добре і ми з командою вирушаємо додому, до рідної України", - сказав Сергій у коментарі РБК-Україна.

Цей бій став важливим етапом у кар’єрі українця, і, попри поразку, Радченко не втрачає бойового духу. Його команда вже планує повернення до рингу після відпочинку та переосмислення помилок.