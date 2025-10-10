Кандидатуру Бережної на міністра культури та гуманітарного віцепрем'єра внесли до Ради

Бережна може стати міністром культури та гуманітарним віцепрем'єром

Нагадаємо, днями фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єра з питань гуманітарної політики - міністра культури України.

Також повідомлялося, що нардепи СН рекомендуватимуть прем'єру Юлії Свириденко внести подання на призначення Бережної.

Рада може розглянути призначення Бережної вже наступного пленарного тижня, зокрема й у вівторок, 21 жовтня.

Варто зазначити, що з червня 2022 року Бережна обіймала посаду заступника міністра економіки України.

28 липня цього року Кабмін призначив Бережну в.о. міністра культури України.