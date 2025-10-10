Кандидатуру Бережної на міністра культури та гуманітарного віцепрем'єра внесли до Ради

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді девʼятого скликання, Свириденко внесла подання про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури України.
"Парламент у встановленому порядку розгляне це подання", - повідомив Стефанчук.
Нагадаємо, днями фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єра з питань гуманітарної політики - міністра культури України.
Також повідомлялося, що нардепи СН рекомендуватимуть прем'єру Юлії Свириденко внести подання на призначення Бережної.
Рада може розглянути призначення Бережної вже наступного пленарного тижня, зокрема й у вівторок, 21 жовтня.
Варто зазначити, що з червня 2022 року Бережна обіймала посаду заступника міністра економіки України.
28 липня цього року Кабмін призначив Бережну в.о. міністра культури України.