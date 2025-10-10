Кандидатуру Бережной на министра культуры и гуманитарного вице-премьера внесли в Раду

Бережная может стать министром культуры и гуманитарным вице-премьером

Напомним, на днях фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины.

Также сообщалось, что нардепы СН будут рекомендовать премьеру Юлии Свириденко внести представление на назначение Бережной.

Рада может рассмотреть назначение Бережной уже на следующей пленарной неделе, в том числе и во вторник, 21 октября.

Стоит отметить, что с июня 2022 года Бережная занимала должность заместителя министра экономики Украины.

28 июля этого года Кабмин назначил Бережную и.о. министра культуры Украины.