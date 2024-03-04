До кандидатури Рютте на пост генсека НАТО "менш тепло" ставляться країни на кордоні з РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Однак серед багатьох нових членів Північноатлантичного альянсу, особливо серед тих, хто межує з Росією, Білоруссю та Україною, "прийом був куди менш теплим".

Серед інших претендентів на цю посаду - президент Румунії Клаус Йоганніс, чий уряд повідомив НАТО про свою можливу кандидатуру в лютому, і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка не подавала заявку, але висловила інтерес минулого року.

Водночас обговорюється можливість призначення Каллас на посаду веховного представника ЄС із закордонних справ.

"Дійсно, про цю можливість говорять уже кілька місяців, а високопоставлені європейські чиновники очікують, що президент Франції Еммануель Макрон підтримає її кандидатуру на високий пост. Однак не всі впевнені, що в неї є шанс", - ідеться в матеріалі.

Один із чиновників ЄС на умовах анонімності, заявив, що ідея призначення Каллас головним дипломатом ЄС "залишається чутливою" в деяких столицях ЄС.

"Я не бачу, щоб Франція і Німеччина погодилися на це, з тих самих причин, з яких вона не підходить для роботи в НАТО. Невже ми дійсно поставимо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?" - заявило джерело.

Кандидатура Рютте

22 лютого видання Politico написало про те, що президент США Джо Байден підтримує призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на пост генсека НАТО після закінчення строку повноважень Єнса Столтенберга.

При цьому видання Sky News повідомляло, що Британія також підтримує кандидатуру Рютте.

Зазначимо, що повноваження чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року.

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