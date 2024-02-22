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Британія підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО, - Sky News

Четвер 22 лютого 2024 14:32
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Британія підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО, - Sky News Фото: Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Велика Британія підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, очікується, що чинний генсек Альянсу Єнс Столтенберг, який очолює посаду з 2014 року, піде у відставку вже цього року після того, як йому неодноразово продовжували термін перебування на посаді.

Усі члени НАТО повинні узгодити кандидатуру його наступника в процесі, який зазвичай проходить за закритими дверима.

За словами джерела в Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії, Рютте - ветеран політики й ідеальною підходить для того, щоб очолити Альянс в той момент, коли НАТО працює над зміцненням своєї обороноздатності для стримування російської агресії.

"Велика Британія рішуче підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО, який замінить Єнса Столтенберга. Рютте користується повагою в Альянсі, має серйозні повноваження в галузі оборони й безпеки та забезпечить, щоб Альянс залишався сильним і готовим захищати й стримувати", - заявив урядовець.

Наступний генсек НАТО

Столтенберг неодноразово заявляв про те, що не планує більше залишатись генеральним секретарем НАТО. Водночас йому досі не можуть знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників. Серед можливих претендентів був і колишній міністр оборони Британії Бен Уоллес. Однак його кандидатуру не підтримали у США.

Водночас як пише Politico, голова Білого дому Джо Байден підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

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