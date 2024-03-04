К кандидатуре Рютте на пост генсека НАТО "менее тепло" относятся страны на границе с РФ, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Однако среди многих новых членов Северноатлантического альянса, в особенности среди тех, кто граничит с Россией, Беларусью и Украиной, "прием был куда менее теплым".

Среди других претендентов на этот пост - президент Румынии Клаус Йоханнис, чье правительство уведомило НАТО о своей возможной кандидатуре в феврале, и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, которая не подавала заявку, но выразила интерес в прошлом году.

В тоже время обсуждается возможность назначения Каллас на пост веоховного представителя ЕС по иностранных делам.

"Действительно, об этой возможности говорят уже несколько месяцев, а высокопоставленные европейские чиновники ожидают, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержит ее кандидатуру на высокий пост. Однако не все уверены, что у нее есть шанс", - говорится в материале.

Один из чиновников ЕС на условиях анонимности, заявил, что идея назначения Каллас главным дипломатом ЕС "остается чувствительной" в некоторых столицах ЕС.

"Я не вижу, чтобы Франция и Германия согласились на это, по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО. Неужели мы действительно поставим на эту должность человека, который любит есть русских на завтрак?" - заявил источник.

Кандидатура Рютте

22 февраля издание Politico написало о том, что президент США Джо Байден поддерживает назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО после того, как истечет срок полномочий Йенса Столтенберга.

При этом издание Sky News сообщало, что Британия также поддерживает кандидатуру Рютте.

Отметим, что полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.

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