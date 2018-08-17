От кандидатов в антикоррупционный суд поступили первые документы в ВККС

Вместе с тем на должности в Верховном суде пока нет ни одного кандидата

Первые кандидаты на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) для участия в конкурсе подали свои документы к Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом РБК-Украина сообщил председатель ВККС Сергей Козьяков.

По его словам, при комиссия получила три пакета документов от кандидатов. При этом претендентов на вакантные должности в Верховном суде Украины пока нет.

"По состоянию 14:30 17 августа ВККС получила три пакета документов от кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд. Один из них адвокат, один ученый и один судья",- рассказал Козьяков.

Впрочем, комиссия судей пока не получила ни одного пакета документов от желающих принять участие во втором конкурсе Верховного суда Украины.

"Наибольшей активности (относительно подачи анкет кандидатов, - ред.) мы будем ожидать в последние две недели перед окончанием срока подачи документов", - добавил председатель ВККС.

Напомним, в формировании Высшего антикоррупционного суда будет участвовать специально созданная вспомогательная структура - Общественный совет международных экспертов. Новосозданная структура будет состоять из представителей различных международных организаций. Это должна быть организация, у которой есть договор с Украиной о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией.