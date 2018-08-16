Верховний суд роз'яснив підстави для визнання діяльності терористичною

Верховний суд дозволив судити за терористичну діяльність без рішення влади

Верховний суд України постановив, що притягнення до кримінальної відповідальності за терористичну діяльність не вимагає рішення органів державної влади про визнання певної діяльності терористичною. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Повідомляється, що Верховний суд розглянув касацію прокурора на рішення Апеляційного суду Донецької області від 10 травня 2017 у кримінальному провадженні, який погодився з перекваліфікацією судом першої інстанції дій обвинуваченого з терористичної діяльності на сприяння учасникам злочинних організацій.

Зокрема, Дзержинський суд визнав підсудного винним у тому, що він передавав в окуповану Горлівку дані розвідувального характеру. Прокуратура пред'явила йому звинувачення в терористичній діяльності, однак суд з цим не погодився, пославшись на те, що відсутнє будь-яке рішення суду або нормативний акт, яким самопроголошена "Донецька народна республіка" визнана терористичною організацією.

Верховний суд прийшов до висновку, що попередні суди не врахували, що поняття терористичної організації визначено в законі "Про боротьбу з тероризмом", а також у статті 28 КК України. Таким чином, встановлені слідством ознаки організації з метою терористичної діяльності дає підставу для визнання відповідної діяльності терористичною.

"Існування окремого судового рішення, рішення органу законодавчої або виконавчої влади про визнання діяльності терористичною для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 КК України не потрібна", - наголошується в постанові Верховного суду.

По вищевказаній справі Верховний суд призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області затримали бойовика, брав участь у захопленні адміністративних будівель в 2014 році.

Крім того, до цього Орджонікідзевський районний суд Харкова засудив до 12 років в'язниці вченого, який збирав для Росії інформацію про державних оборонних замовленнях України.