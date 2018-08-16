Процес створення ВАКС контролюватимуть міжнародні експерти

В Україні буде створена допоміжна структура - Громадська рада міжнародних експертів

У формуванні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) братиме участь спеціально створена допоміжна структура - Громадська рада міжнародних експертів. Про це заявив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За його словами, новостворена структура буде складатися з представників різних міжнародних організацій.

"Критерії їхнього добору прописані в законі. Тобто, це має бути організація, в якої є договір з Україною про співпрацю в галузі боротьби з корупцією", - розповів Козьяков.

Він також додав, що таких організацій наразі 15, і ВККСУ, за його словами, оперативно усім надіслала запрошення представити свої кандидатури.

"Всього на фініші має бути шість членів Громадської ради міжнародних експертів, і закон визначає, що кандидатур має бути не менше, ніж по дві на одну вакантну посаду", - зазначив голова ВККСУ.

Зазначимо, Громадська рада міжнародних експертів за своєю функцією виступає як допоміжний орган ВККСУ. Міжнародні експерти братимуть участь в оцінці доброчесності кандидатів до ВАКС та матимуть повноваження ініціювати припинення участі в конкурсі недоброчесних кандидатів.

Нагадаємо, 2 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд".

8 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала приймати документи на участь у конкурсах на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Верховного суду.

В свою чергу директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомляв про можливий тиск на кандидатів на посади суддів під час проведення конкурсу до ВАКС.